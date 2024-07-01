قال مصدر مطلع في الجيش السوداني إنه تمكن من استعادة السيطرة على مقر رئاسة الفرقة "17 مشاة" ومقر رئاسة "اللواء 67" وكل الأحياء الجنوبية والشرقية من مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار جنوب شرقي البلاد، في حين أجبرت المعارك أكثر من 55 ألفا على النزوح من المدينة.

وأضاف المصدر، أن الجيش سيطر على جسر سنجة من الجهتين، وأن تعزيزات كبيرة وصلت إلى قواته في المدينة، وفقاً لقناة الجزيرة الإخبارية.

وأكد المصدر العسكري، أن قوات الدعم السريع فقدت المئات من أفرادها في القتال الدائر منذ السبت بالمدينة، ذاكرا أن ما سماها المليشيات لديها وجود في الأحياء الشمالية من المدينة، وأن إمداداتها من خارج المدينة انقطعت بالكامل.

وبحسب المصدر، فقد نفذت مقاتلات الجيش طلعات جوية على أماكن تجمعات الدعم السريع في المدينة.

وتبعد سنجة نحو 60 كيلومترا عن مدينة سنار (أكبر مدن ولاية سنار) التي شهدت مؤخرا هجوما من قوات الدعم السريع.

وكان المتحدث باسم قوات الدعم السريع الفاتح قرشي، قد قال إن قوات الدعم بسطت السبت سيطرتها التامة على مدينة سنجة وعلى رئاسة الفرقة الـ17 التابعة للجيش السوداني.

بدورها، أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح أكثر من 55 ألفا من مدينة سنجة والقرى المجاورة لها هربا من المعارك العنيفة بين الجيش والدعم السريع.

وقالت المنظمة في بيان إن "الفرق الميدانية أفادت بأن نحو 55 ألفا و440 شخصا قد نزحوا من مدينة سنجة والقرى المجاورة، وكذلك من مواقع مختلفة في مناطق أبو حجار والدالي بولاية سنار بسبب المخاوف الأمنية المتزايدة".

وأوضحت أن نحو 50 ألف شخص نزحوا إلى مناطق بولاية القضارف (شرق)، في حين نزح 5 آلاف آخرون إلى مدينة الدمازين بالنيل الأزرق (جنوب شرق)، ونزح نحو 440 شخصا إلى مدينة الجبلين في ولاية النيل الأبيض (جنوب).