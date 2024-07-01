مهرجان العلمين يخصص 60% من أرباحه لصالح الشعب الفلسطيني

أعلنت إدارة مهرجان العلمين منذ قليل خلال المؤتمر الصحفي، عن تخصيص 60٪ من ارباح المهرجان للشعب الفلسطيني، دعما لهم في ظل الأزمة الصعبة التي يمر بها أهل غزة، وسيتم رفع العلم الفلسطيني بجوار العلم المصري، الذي سينطلق يوم 11 يوليو وحتى 30 أغسطس المقبل.

وحضر المؤتمر الصحفي الدكتور أشرف سلمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة، والمهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي لأعمال الشركة المتحدة، والإعلامية منى عبد الوهاب المنسق العام والمتحدث الرسمي باسم مهرجان العلمين، والفنان أحمد أمين.

وشهدت الدورة الأولى من مهرجان العلمين عدة فعاليات رياضية خلال أيام المهرجان، شارك بها أكثر من 40 نجمًا من نجوم الرياضة في مختلف الألعاب، على المستوى المحلي والأجنبي، بجانب إقامة أكثر من 20 حفل غنائي، أبرزهم حفل الموسيقار عمر خيرت، والكينج محمد منير، وراغب علامة، وآخرين.