الإسعاف والطوارئ بغزة: الطواقم الطبية تلجأ لنظام المفاضلة بين الجرحى

قال فارس عفانة مدير الإسعاف والطوارئ في شمال قطاع غزة، إنّ الطواقم الطبية تلجأ إلى نظام المفاضلة، أي إعطاء الأولوية للحالات التي يمكن إنقاذها، فيما يتم تجاهل الحالات الحرجة التي تحتاج إلى عناية مركزة بسبب عدم توفر الأسرّة وغرف العناية اللازمة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نحو 70% من الإصابات الوافدة إلى المستشفيات تُصنف على أنها خطيرة جدًا.

وفيما يتعلق بمراكز توزيع المساعدات، أوضح أن ما يُسمى بـ"مراكز الإغاثة" تحولت إلى مصائد موت، حيث يتم استهداف الفلسطينيين الذين يصطفون للحصول على الطعام والمساعدات، مما يزيد الضغط على المنظومة الصحية المنهكة أصلًا.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تمنع دخول الشاحنات الإغاثية إلى مخازن التوزيع التابعة لوكالة الأونروا والمنظمات الدولية، بذريعة الخشية من استيلاء الفصائل على هذه المساعدات.

وتابع: «ما يحدث هو عكس ذلك تمامًا، فقد نجحت بعض العائلات مؤخرًا في تأمين دخول شاحنات إلى مراكز التوزيع (البراكسات) واستلام المساعدات بشكل منظم يليق بكرامة الشعب الفلسطيني، لكن الاحتلال لا يريد لهذه الآلية أن تنجح».

وأكد أنَّ الوضع الصحي في قطاع غزة على شفا الانهيار الكامل، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لإنقاذ حياة آلاف الجرحى والمرضى.