تقرير: مانشستر يونايتد يفكر في التعاقد مع إيفان توني من الأهلي السعودي

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ذكرت تقارير إعلامية أن مانشستر يونايتد يواصل مساعيه للتعاقد مع مهاجم جديد ينضم إلى الفريق بداية من الموسم المقبل.

قال حساب Transfer News Live على إكس إن "النادي الإنجليزي قد يجد ضالته عن طريق ضم صفقة غريبة من الدوري السعودي".

وأوضح "مانشستر يونايتد ركز في الفترة الماضية على ضم برايان مبيومو، ولكن برينتفورد رفض العرض الذي تقدمت به إدارة اليونايتد".

وأشار إلى أن تعقد المفاوضات أسهم في تحرك النادي صوب الدوري السعودي، لإبرام صفقة ستكون قيمتها أقل مادياً.

وأردف "المدرب روبن أموريم معجب بالمهاجم الإنجليزي إيفان توني الذي انتقل الموسم الماضي إلى الأهلي السعودي مقابل 42 مليون جنيه إسترليني من برينتفورد".

وواصل "قيمة الدولي الإنجليزي انخفضت حالياً إلى 25 مليوناً، ومانشستر يونايتد يرى أنه بالإمكان أن يشكل التعاقد مع توني إضافة قوية تحل مشكلة الفريق في خط الهجوم".