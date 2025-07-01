تباينت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025.

- وجاءت الأسعار كالتالي:



زاد سعر كيلو السمك البلطي جنيهين ليتراوح بين 80 إلى 84 جنيها للكيلو.

‏‎واستقر سعر البلطي الأسواني ليترواح بين 30 إلى 80 جنيها للكيلو.

واستقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 75 إلى 275 جنيها للكيلو.

‏‎واستقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 140 إلى 240 جنيها للكيلو.

واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 100 إلى 600 جنيه للكيلو.

وارتفع سعر كيلو سمك المكرونة السويسي 15 جنيها ليتراوح بين 75 إلى 135 جنيها.

وصعد سعر السبيط والكاليماري 20 جنيها ليتراوح بين 230 إلى 350 جنيها.

وتراجع أسعار الكابوريا 10 جنيهات لتترواح بين 100 إلى 180 جنيها للكيلو. ‏‎

وانخفض سعر كيلو سمك البربون 10جنيهات ليتراوح بين 170 إلى 250 جنيها.

‏‎وزاد سعر كيلو الجمبري 10جنيهات ليتراوح بين 530 إلى 630 جنيها.

‏‎واستقر سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 180 إلى 400 جنيه.

‏‎وارتفع سعر السمك البوري 20جنيها ليتراوح بين 160 إلى 220 جنيها.

‏واستقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 100 إلى 160 جنيها.