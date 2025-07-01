مهاجم ريال مدريد الشاب محط أنظار أندية البريميرليج

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أفادت تقارير صحفية، أن المهاجم جونزالو جارسيا لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، دخل اهتمام أكثر من نادى داخل الدورى الانجليزى للتعاقد معه، وذلك بعد تألقه مع الميرنجى في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة مابين 14 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو المقبل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «آس» الإسبانية، فقد تواصلت بالفعل ثلاثة أندية من الصف الأول في البريميرليج مع وكيل أعمال اللاعب لاستطلاع إمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

واوضحت الصحيفة فإن الشرط الجزائي المنخفض في عقد جونزالو مع ريال مدريد والذي يقدر بنحو 50 مليون يورو، يجعل الصفقة مناسبة لأندية الدوري الانجليزي.

الجدير بالذكر أن جونزالو مرتبط بعقد مع نادي ريال مدريد حتى نهاية منافسات الموسم المقبل 2025-2026.