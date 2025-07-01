شركات الصناعات الدفاعية الألمانية تسجل تدفقا للطلبيات في ظل الحروب

في ظل استمرار الحروب في أوكرانيا ومناطق أخرى، تتدفق الطلبات على المعدات من شركات الصناعات الدفاعية الألمانية، حيث تخطط العديد من هذه الشركات لتوسيع قوتها العاملة بشكل كبير وإجراء استثمارات ضخمة في منشآتها.

وتُعد شركة راينميتال، أكبر شركة دفاع في ألمانيا، واحدة من الموردين الرئيسيين للأسلحة لأوكرانيا، مع تغطية جزء من التكاليف من قبل الحكومة الألمانية.

وأنشأت الشركة مصنعا جديدا بتكلفة تبلغ نحو 100 مليون يورو (118 مليون دولار) لإنتاج مكونات رئيسية لطائرة الشبح (إف 35)، التي تتولى شركة لوكهيد مارتن الأمريكية العملاقة الدفاعية مسؤولية إنتاجها.

وتحتفل راينميتال اليوم الثلاثاء بافتتاح مصنع أجزاء طائرات (إف 35) في ولاية شمال الراين-وستفاليا، أكثر الولايات الألمانية اكتظاظاً بالسكان، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة، أرمين بابيرجر، ورئيس وزراء الولاية، هندريك فوست.

كما تعمل الشركة على توسيع أكبر منشآتها في ولاية سكسونيا السفلى، من خلال بناء مصنع جديد للذخيرة بتكلفة 300 مليون يورو، حيث سيتم إنتاج الجزء الأوسط من هيكل طائرة (إف 35) هناك.

وبلغ حجم الطلبات المتراكمة لدى راينميتال حتى نهاية مارس/آذار 6ر62 مليار يورو، بما يشمل الطلبات والعقود الإطارية والتوقعات من علاقات تجارية أخرى. ويمثل هذا الرقم أكثر من ضعف ما كان عليه في نهاية عام 2021، قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، عندما بلغ 5ر24 مليار يورو.

كما تشهد إيرادات الشركة وأرباحها قفزات كبيرة، ومن المتوقع أن ينمو عدد موظفيها بنسبة 25% ليصل إلى 40 ألف موظف خلال العامين المقبلين. ومنذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، ارتفع سعر سهم الشركة بنحو 18 ضعفا.

ومع ذلك، لا يزال قطاع توريد مكونات السيارات في الشركة يعاني، على الرغم من أن جزءا من القوى العاملة في هذا القطاع يُتوقع أن ينتقل للعمل في قطاع الدفاع.