الدنمارك تتسلم رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي

من المقرر أن تتسلم الدنمارك، اليوم الثلاثاء، الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، خلفا لبولندا.

وسيتولى ممثلو الحكومة في كوبنهاجن قيادة العديد من الاجتماعات الوزارية خلال الفترة المقبلة، والقيام بدور الوسيط في النزاعات بين الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي.

وتخطط الدنمارك للتركيز، خلال رئاستها، على مشاريع تعزيز القدرات الدفاعية المشتركة في مواجهة التهديدات الروسية، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية داخل الاتحاد، وذلك تحت شعار "أوروبا قوية في عالم متغير".

كما تسعى كوبنهاجن إلى دفع مشروعات تشريعية تهدف إلى التصدي للهجرة غير المرغوب فيها، ومكافحة تغير المناخ.

ومن المتوقع أن تواجه الرئاسة الدنماركية تحديات كبيرة، أبرزها استمرار المجر في عرقلة مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الحفاظ على وحدة الصف الأوروبي في مواجهة الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة.

كما تهدد الخلافات المالية بتأجيج التوترات، إذ من المقرر أن تبدأ خلال الأشهر المقبلة مناقشات حول ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأمد للفترة من 2028 وحتى نهاية 2034. وتختلف مواقف الدول الأعضاء بشكل كبير في هذا الملف، حيث تعارض ألمانيا، باعتبارها من أكبر المساهمين في الميزانية، أي زيادة جديدة، علما أن الميزانية الأخيرة تجاوزت تريليون يورو (18ر1 تريليون دولار).

ومن المقرر أن تنطلق الاحتفالات الرسمية بمناسبة بدء الرئاسة الدنماركية يوم الخميس في مدينة آرهوس، ثاني أكبر مدن البلاد.

وسيحضر الاحتفال كل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وفريقها، إلى جانب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.