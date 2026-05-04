محمد الغازي حكما لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الزمالك وسموحة، المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء الموافق 5 مايو، في تمام الثامنة مساءً على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز 2025-2026.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الزمالك وسموحة للحكم محمد الغازي، يعاونه الثنائي يوسف البساطي ومحمد الزناري، ويتواجد مصطفى عثمان حكمًا رابعًا للمباراة.

بينما يتواجد على تقنية الفيديو «فار» الحكم محمد علي الشناوي، يعاونه الثنائي أحمد صلاح ومحمد أحمد الشناوي.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 50 نقطة، بينما يأتي سموحة في المركز السابع ولديه 31 نقطة.