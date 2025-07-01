نتنياهو يتوجه إلى واشنطن الاثنين المقبل في ظل ضغوط ترامب لوقف إطلاق النار في غزة

يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإجراء محادثات في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل، وفقا لمسؤول في الإدارة الأمريكية.

وتأتي الزيارة في الوقت الذي بدأ فيه الرئيس ترامب تكثيف ضغوطه على الحكومة الإسرائيلية للتوسط لاتفاق لوقف لإطلاق النار وإعادة الرهائن وإنهاء الحرب في غزة.



ولم يُصرح للمسؤول بالتعليق علانية على الزيارة التي لم يتم الإعلان عنها رسميا وتحدث بشرط عدم الكشف عن هويته.

كما تأتي زيارة نتنياهو بعد زيارة وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر إلى واشنطن هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في الإدارة حول وقف إطلاق النار في غزة وإيران وقضايا أخرى.

وقد أشار الرئيس ترامب في تصريحات علنية إلى أنه سيحول اهتمامه إلى إنهاء القتال بين إسرائيل وحماس، منذ وقف إطلاق النار الذي أنهى 12 يوما من القتال بين إسرائيل وإيران قبل أسبوع.



وقال ترامب يوم الجمعة للصحفيين، "نعتقد أنه خلال الأسبوع المقبل سنحصل على وقف لإطلاق النار" في غزة، لكنه لم يقدم أي تفسير لتفاؤله.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت اليوم الاثنين إن ترامب ومسؤولين في الإدارة يتواصلون باستمرار مع القيادة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن وضع حد للصراع في غزة هو أولوية لترامب.

وأضافت ليفيت "من المؤلم للغاية رؤية الصور التي خرجت من كل من إسرائيل وغزة خلال هذه الحرب، والرئيس يريد أن يراها تنتهي... إنه يريد انقاذ الأرواح".