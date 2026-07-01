نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي يحذر من مغبة رد مشترك في حال تعرضت بيلاروس لهجوم أوكراني

صرح نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف، في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية (تاس) بأن أي عدوان عسكري من جانب نظام كييف ضد بيلاروس سيواجه "ردا مشتركا" من جانب موسكو ومينسك.

وقال كوساتشوف، ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستدافع عن بيلاروس في حال تعرضت لهجوم من الجيش الأوكراني: "بلا أدنى شك. نحن جزء من دولة الاتحاد، ونحن حليفان عسكريان. وعلى كل من يطرح احتمال تنفيذ عملية عسكرية ضد بيلاروس أن يدرك بوضوح أنه سيواجه ردا مشتركا من دولتينا الحليفتين" وفقا لما ذكرته وكالة "تاس" اليوم الأربعاء.

وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد وجه تهديدات جديدة ضد بيلاروس في 19 يونيو، إذ قال إنه مستعد لإصدار أوامر بشن ضربات على محطات لتقوية الإشارة للطائرات المسيرة الروسية، حسب قوله، منتشرة على الأراضي البيلاروسية على طول الحدود مع أوكرانيا، إذا لم يتم إزالتها خلال أسبوع.

وزعم زيلينسكي أيضا أن "محطات تقوية الإشارة مثبتة على أبراج."