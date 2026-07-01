البرلمان الأوكراني يصوت لصالح إنشاء مقبرة عظماء وطنية مثيرة للجدل

صوت البرلمان الأوكراني، اليوم الأربعاء، لصالح مشروع قانون لإنشاء مقبرة عظماء وطنية لتكريم "أبرز شخصيات الأمة الأوكرانية"، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وأشار نص مشروع القانون إلى أن الهدف هو "تشكيل هوية وطنية". وكان زيلينسكي قد وصف هذه الخطوة بأنها "عاجلة"، معربا عن شكره للبرلمان على اتخاذه "خطوة مهمة". وأضاف أنه سيوقع على مشروع القانون ليصبح قانونا دون تأخير.

وسيُطلق على مقبرة العظماء الوطنية الجديدة اسم "بانثيون"، وسيتم بناؤها في كييف، لتكريم الشخصيات الوطنية منذ عهد كييفان روس في العصور الوسطى.

ومن المتوقع أن يتم استخراج رفات شخصيات مثيرة للجدل من تاريخ البلاد، يُنظر إليها اليوم على أنها قاتلت من أجل استقلال أوكرانيا، لإعادة دفنها في المقبرة، إلى جانب رؤساء أوكرانيا.

وتم مؤخرا نقل رفات أندريه ميلنيك، زعيم تنظيم القوميين الأوكرانيين الذي توفي عام 1964، من لوكسمبورج، وأُقيمت له جنازة رسمية بحضور زيلينسكي وعدد من كبار المسؤولين.

وأعربت مؤسسة ياد فاشيم الإسرائيلية لتخليد ذكرى الهولوكوست عن قلقها إزاء دور ميلنيك خلال الحرب العالمية الثانية، قائلة إنه كان "زعيم حركة دعمت وتعاونت مع ألمانيا النازية."

ومن المتوقع أيضا تكريم أعضاء جيش الشعب الأوكراني في مقبرة "بانثيون".

ويتم تحميل جيش الشعب الأوكراني مسئولية ارتكاب عمليات قتل جماعي بحق البولنديين واليهود، خصوصا في غربي أوكرانيا خلال فترة الاحتلال الألماني في الحرب العالمية الثانية.

وأثار قرار زيلينسكي منح وسام يحمل اسم "أبطال جيش الشعب الأوكراني" لوحدة عسكرية في مايو، توترا مع بولندا، ودفع وارسو إلى سحب "وسام النسر الأبيض" الذي كان قد تم منحه لزيلينسكي.