محافظ قنا يوجه بحظر إصدار تراخيص مؤقتة للمحال العامة خارج الحيز العمراني

عقد اللواء مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة؛ لبحث ملف المحال العامة وآليات تنظيم العمل به، بما يضمن تطبيق القانون وتحقيق الانضباط داخل المدن والقرى.

ووجَّه محافظ قنا، رؤساء المدن بعدم إصدار أي تراخيص مؤقتة خارج الحيز العمراني، مع الالتزام الكامل بتطبيق الضوابط القانونية المنظمة لذلك، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لملف المحال العامة، والتعامل الفوري مع أي مخالفات، بما يسهم في الحفاظ على التخطيط العمراني وتحقيق الصالح العام.

كما شدد على سرعة نقل مخازن المخلفات خارج الكتل السكانية، مع التخلص الآمن من الرواكد داخل مجلس كل مدينة، لمنع حدوث حرائق والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خططها لتحسين مستوى النظافة، ورفع كفاءة منظومة العمل بجميع المراكز والمدن، من خلال المتابعة الميدانية والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية.

وجاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، ورؤساء ونواب المراكز والمدن والوحدات القروية، ومسئولي التقنين، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.