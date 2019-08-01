 ﻿ضبط 1.8 طن منظفات صناعية غير صالحة بالغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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﻿ضبط 1.8 طن منظفات صناعية غير صالحة بالغربية

علاء شبل
نشر فى : الخميس 1 أغسطس 2019 - 12:58 ص | آخر تحديث : الخميس 1 أغسطس 2019 - 12:58 ص

شنت الأجهزة الأمنية بالغربية، حملة تموينية لضبط المخالفين والمتلاعبين في السلع والمواد الغذائية بالمراكز والمدن.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية إخطارًا من العميد محمد عتمان، مدير مباحث التموين يفيد شن حملة موسعة، لضبط المخالفين برئاسة المقدم محمد نصحي وكيل الإدارة ومعاونوه.

أسفرت عن ضبط 1.850 طن منظفات صناعية غير مطابقة للمواصفات بمصنع منظفات بدون ترخيص بقرية دماط التابعة لمركز قطور، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 383 جنح أمن دولة طوارئ مركز قطور.

تم التحفظ على المضبوطات وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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