 إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب سيارة بالبحيرة - بوابة الشروق
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إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب سيارة بالبحيرة

خميس البرعى
نشر في: السبت 1 أغسطس 2020 - 1:33 م | آخر تحديث: السبت 1 أغسطس 2020 - 1:33 م

أصيب 9 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم السبت، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدولى الساحلى أمام كوبرى قرية المعدية التابعة لمركز إدكو بمحافظة البحيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة المستشفي المركزي بإدكو يفيد بوصول مصابين بحادث، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص.

وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص وهم كل من: "هـ. ع. ع.ص" 46 عامًا، وأ. م. هـ 12 عامًا، وص. ع. ص 23 عامًا، وهـ. م. ن 42 عامًا، و و. س. ا. ل 25 عامًا، وإ. ح. ق 5 سنوات، وج. ع. ا 8 سنوات، وآ. ع. ك 50 عامًا، وأ. س. ف. م 28 عامًا، وجاري عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة؛ تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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