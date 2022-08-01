أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت أن استراتيجية الوزارة تستهدف إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بكل محافظة باستثمارات 4.2 مليار جنيه؛ داعيا الشباب إلى متابعة المبادرات التي تطلقها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستكمال مسيرة التعلم والتطور لمواكبة المستجدات التكنولوجية العالمية.



جاء ذلك خلال لقاء وزير الاتصالات ومحافظ المنيا أسامة القاضي بمجموعة من الشباب من الملتحقين وخريجي البرامج التدريبية، بمركز إبداع مصر الرقمية "كرياتيفا" بالمنيا.



وقرر وزير الاتصالات زيادة أعداد المتدربين من أبناء محافظة المنيا في مجال شبكات الألياف الضوئية، وتوفير فرص عمل لهم بمشروعات الوزارة في "حياة كريمة" بالمحافظة.



ودار حوار مفتوح بين الدكتور عمرو طلعت وعدد من الشباب من أبناء المحافظة الذين حصلوا على برامج الوزارة التدريبية في مركز إبداع مصر الرقمية؛ كما استمع الوزير إلى تجارب عدد من الشباب خريجي البرامج التدريبية المقدمة من خلال مركز إبداع.



بدوره، أشار الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" المهندس عمرو محفوظ إلى أنه تم تدريب أكثر من 2600 شاب في البرامج المقدمة من الهيئة داخل مركز إبداع بالمنيا، كما تم احتضان 70 شركة ناشئة في كافة المراحل، ومنها من نجح في الحصول على استثمارات.



من جهتها، أوضحت مدير معهد تكنولوجيا المعلومات الدكتورة هبة صالح أنه تم تدريب أكثر من ألفي شاب في برامج المعهد بمركز إبداع مصر الرقمية المنيا، كما حقق الشباب الملتحقين ببرامج تنمية مهارات العمل الحر عوائد عبر منصات العمل الحر بنحو 26 ألف دولار، وذلك قبل التخرج من المنحة.



كما استعرضت مدير المعهد القومي للاتصالات الدكتورة إيمان عاشور جهود المعهد داخل مركز إبداع مصر الرقمية بالمنيا، حيث تم تدريب قرابة 1500 شاب.



وقام الوزير والمحافظ- في نهاية اللقاء- بتسليم الشهادات لنماذج من خريجي البرامج التدريبية المقدمة من مركز إبداع مصر الرقمية بالمنيا.



يذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم بنشر مراكز إبداع مصر الرقمية في المحافظات؛ بهدف رعاية الإبداع وتشجيع وتحفيز العمل الابتكاري، ودعم رواد الأعمال وتوفير التدريب التقني لتأهيل الشباب لمُتطلبات سوق العمل المحلي والدولي في مجال تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال؛ حيث تضم المراكز المعامل التكنولوجية المتخصصة، ومراكز للتدريب ولعقد الندوات وورش العمل، والحاضنات التكنولوجية لإنشاء وتطوير قدرات الشركات الناشئة والربط بين الشباب والمستثمرين وكبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجالات دعم الإبداع وريادة الأعمال.



وشملت المرحلة الأولى إنشاء 8 مراكز إبداع مصر الرقمية، وجارٍ العمل على إنشاء 19 مركزا آخر.



ومن المقرر أن يتضمن برنامج زيارة الدكتور عمرو طلعت لمحافظة المنيا تفقد وافتتاح عدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد بمبادرة حياة كريمة في قرى المحافظة، حيث من المقرر أن يقوم بافتتاح مكتبين للبريد بالمحافظة، وكذلك تفقد مشروع مد كابلات الألياف الضوئية بقرية معصرة ملوي ضمن مبادرة حياة كريمة، وتفقد سير العملية التدريبية في مركز تدريب الشركة المصرية للاتصالات بالمنيا الجديدة، وكذلك تفقد أعمال التدريب في برامج بناء القدرات الرقمية ومحو الأمية الرقمية لمواطني قرى حياة كريمة.



ومن المقرر أن يشارك وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فعاليات ندوة للتثقيف الرقمي لأهالي قرية معصرة بمركز ملوي.