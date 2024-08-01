فتح باب التسجيل المبكر للنسخة السادسة من ملتقى ميدفست

كشفت اللجنة المنظمة، مع بدء العد التنازلي لإطلاق فعاليات الدورة السادسة من ملتقى ميدفست مصر، عن فتح باب التسجيل المبكر للطلاب والجمهور العادي، وصناع الأفلام؛ لحضور فعاليات الدورة المقامة في الفترة من 12 حتى 15 سبتمبر المقبل بالجامعة الأمريكية بميدان التحرير.

وتمنح التذكرة الكاملة حضور عروض الأفلام، والحلقات النقاشية، والورش، والندوات، والمعارض الفنية، والأنشطة الترفيهية لهذه الدورة، والتي تحمل بين طياتها الكثير من المفاجآت طوال أيامها، بالإضافة إلى حضور حفلي الافتتاح والختام.

ويوفر الملتقى منذ اليوم الخميس، الموافق الأول من أغسطس، عروضًا استثنائية للتسجيل المبكر، حيث سيحصل الطالب على خصم يصل لأكثر من 30%، ليصبح سعر التذكرة 300 جنيه بدلًا من 450 جنيها، أما التذكرة العادية تصل نسبة الخصم بها إلى 25%، ليصل سعرها إلى 450 بدلًا من 600 جنيه، ويكون التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة للنسخة السادسة، والتي ستضم أفلامًا قصيرة ومعارض فنية، بالإضافة إلى الورش والحلقات النقاشية والأنشطة الترفيهية، وسيستمر التسجيل المبكر حتى منتصف شهر أغسطس الجاري.

وكشفت إدارة الملتقى عن البوستر الرسمي الخاص بالدورة السادسة والذي حمل عنوان "علاقات"، وهو الموضوع الرئيسي للمسابقة هذا العام، فالعلاقات الإنسانية غنية ومعقدة، ويستعصي الحديث عنها على جميع أشكالها وتعاطي المرء معها، والقدرة على الخوض فيها، ومن خلال السينما نستطيع أن نرى تفاصيل هذه العلاقات، وتشريحها على الشاشة.

ويعتبر ميدفست ـــ مصر ملتقى دولي للأفلام القصيرة، وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط حيث يجمع بين عالم الفن وصناعة الأفلام بعالم الطب والصحة من خلال تجربة سينمائية فريدة، تأسس في عام 2017.

ويعرض الملتقى بعرض مجموعة من الأفلام المختارة بعناية، يتبعها منصات حوارية للنقاش مع عدد من الخبراء في مجالي الطب وصناعة السينما، ويقدم أيضا برنامج موازي على مدار العام ويتضمن العديد من ورش العمل والمحاضرات والماستر كلاس لخلق نقاشات أعمق حول الفن والصحة، بالإضافة إلى عروض أفلام شهرية.