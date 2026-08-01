بنك CIB يطلق حسابا جديدا بعائد 17% يصرف يوميا

أطلق البنك التجارى الدولى - مصر (CIB) حسابًا جاريًا جديدًا cib private بالعملة المحلية، بعائد سنوى يصل إلى 17%، يتم احتسابه وإضافته إلى الحساب بشكل يومى وفقًا لرصيد الإقفال اليومى، فى إطار سعى البنك لتنويع أوعيته الادخارية وتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء.

ويتيح الحساب الجديد احتساب العائد بداية من نفس يوم الإيداع النقدى، شريطة أن يتم قبل الساعة الثانية ظهرًا، كما يوفر إمكانية إصدار دفتر شيكات للعملاء.

ويبلغ الحد الأدنى لاحتساب العائد على الحساب 500 ألف جنيه، فيما تتدرج شرائح العائد وفقًا لرصيد الحساب، إذ يبلغ 8% للأرصدة من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه، و13% للأرصدة من مليون جنيه حتى 10 ملايين جنيه.

كما يصل العائد إلى 15% للأرصدة من 10 ملايين جنيه حتى 20 مليون جنيه، ويرتفع إلى 16% للأرصدة من 20 مليون جنيه حتى 50 مليون جنيه، و16.5% للأرصدة من 50 مليون جنيه وحتى 100 مليون جنيه، فيما يمنح الحساب أعلى عائد بنسبة 17% للأرصدة التى تتجاوز 100 مليون جنيه.

ارتفع صافى أرباح البنك التجارى الدولى - مصر بنسبة 17.4% ليصل إلى 39.235 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجارى، مقابل 33.409 مليار جنيه بنهاية الفترة المناظرة من عام 2025.

كما ارتفع صافى أصول البنك إلى 1.682 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 1.436 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بنسبة نمو 17%، بحسب القوائم المالية المستقلة للبنك.

وارتفع صافى الدخل من العائد بنسبة 18.2% ليسجل 60.476 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 51.151 مليار جنيه بنهاية الفترة المناظرة من عام 2025.

وسجل صافى الدخل من الأتعاب والعمولات نموًا بنسبة 39.7% ليبلغ 5.761 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 4.124 مليار جنيه بنهاية الفترة المناظرة من عام 2025.

وضع البنك التجارى الدولى حدًا أدنى مضمونًا للعوائد على شهادات الادخار ذات العائد المتغير وأضاف خيارًا لصرف العائد يوميًا، فى خطوة تمنح المدخرين حماية من أى تخفيضات حادة فى أسعار الفائدة، مع استفادتهم من العوائد المرتفعة فى حال أبقى البنك المركزى المصرى على الفائدة دون تغيير.

ووفقًا للموقع الإلكترونى للبنك، تتيح شهادات الادخار متغيرة العائد الجديدة لأجل ثلاث سنوات عائدًا سنويًا قدره 19.5% يصرف شهريًا بحد أدنى 17.5% أو عائدًا 19.25% يصرف يوميا بحد أدنى 17.25%. ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادتين 1000 جنيه، مع إمكانية استرداد قيمتها مبكرًا بعائد مخفض؛ إذ يبلغ العائد على الشهادة ذات العائد الشهرى 9.5% عند استردادها بعد 6 أشهر، وينخفض إلى 7.5% بحلول العام الثالث، بينما يبلغ عائد الشهادة ذات العائد اليومى معدلا أقل قليلًا يتراوح بين 9.25 و7.25%.