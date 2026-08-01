منطقة جنوب سيناء الأزهرية تستقبل الطالبات المشاركات في المعسكر التثقيفي ضمن مبادرة سفراء الوسطية

استقبل الدكتور مصطفى نجيب محمود، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، وهيثم خلف مرزوق، مدير عام الإدارة العامة للخدمات ورعاية الطلاب، الطالبات المشاركات في المعسكر التثقيفي ضمن مبادرة "سفراء الوسطية"، وذلك فور وصولهن إلى بيت شباب الأزهر بمدينة طور سيناء.

ورحب رئيس المنطقة بالطالبات، مؤكدًا أن منطقة جنوب سيناء الأزهرية تسخر جميع إمكاناتها لضمان نجاح المعسكر، وتوفير بيئة تربوية وتعليمية متميزة تسهم في تحقيق أهداف المبادرة، والتي تهدف إلى ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وتنمية الوعي الوطني والثقافي لدى الطالبات.

وأكد رئيس المنطقة، أن من أنشطة وفعاليات المعسكر ورش عمل تفاعلية للشباب والطلاب، ومحاضرات توعوية حول مواجهة الفكر المتطرف والانحرافات الفكرية، ومبادرات مجتمعية يقودها الشباب بأنفسهم لترسيخ المواطنة والتعايش.

وأوضح أن "سفراء الوسطية" تعد مبادرة وبرامج ثقافي وتعليمي تنفذها مؤسسات دينية ووطنية، مثل مبادرة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، والموجهة للطلاب الوافدين تحت شعار "فكرٌ مستنير.. جيلٌ آمن"، وبرامج الجامعات السعودية، بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني.

ولفت إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز قيم الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف الفكري، وتأهيل وتدريب الشباب والطلاب ليكونوا كوادر مؤثرة في مجتمعاتهم، وتقديم مهارات التواصل الفعال والحوار البناء مع الآخرين.