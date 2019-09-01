قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن وزير التموين سيفتتح معرض «أهلا مدارس» بمنطقة أرض المعارض فى مدينة نصر، مساء اليوم، على أن يفتح المعرض أبوابه للمواطنين بداية من صباح غد الاثنين، وحتى يوم 8 سبتمبر الحالى، لافتا إلى إمكانية مد فترة المعرض لعدة أيام أخرى حال زيادة إقبال المواطنين بالأيام المحددة للمعرض.



وأضاف المصدر، لـ«الشروق»، أن دخول المواطنين إلى المعرض سيكون بشكل مجانى، فضلا عن أن أسعار المستلزمات المدرسية بالمعرض ستكون جيدة للغاية، خاصة وأنها ستكون أقل من أسعار السوق الحرة بنسبة تتراوح بين 20 و30% بحد أدنى؛ لمساعدة المواطنين محدودى الدخل فى توفير احتياجات أبنائهم بالعام الدراسى الجديد، وأن نسبة التخفيض على بعض الأدوات المدرسية يمكن أن تصل لـ50% مثل العام الماضى.



وأكد أن المعرض سيشهد مشاركة أكثر من 200 شركة متخصصة فى مجال المستلزمات المدرسية، إضافة إلى الشركات المتخصصة فى مجال السلع الغدائية التى ستوجد هى الأخرى طوال أيام المعرض، لافتا إلى أن المعرض سيوفر جميع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة، إضافة إلى منتجات السلع الغذائية الأساسية للطلاب والتى سيتم توفيرها من خلال شركات الجملة العامة والمصرية، التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية.



وأشار المصدر، إلى أن وزير التموين سيتلقى تقارير يومية من المعرض؛ لمتابعة مدى توفير المستلزمات للمواطنين والتزام الشركات المشاركة بنسبة التخفيضات التى يتم الاتفاق عليها، علاوة على تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة حالة الأسواق والحملات الرقابية التى سيتم شنها على الأسواق.



ونوه إلى أن الوزارة حددت أماكن معرض «أهلا مدارس» فى المحافظات المختلفة، وموعد انطلاق كل معرض بكل منطقة حسب احتياجات المواطنين المقيمين بها وسيتم الإعلان عن خريطة انتشاء المعرض بالمحافظات اليوم، وتكثيف الرقابة على الأسواق والأماكن التى تطرح بها المستلزمات المدرسية، للتأكد من عدم طرح مستلزمات غير مطابقة للمواصفات القياسية.