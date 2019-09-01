خروج طائرة بالخطوط الليبية عن الخدمة بعد قصف مطار معيتيقة

أفاد مسؤول ليبي الأحد بخروج إحدى طائرات الخطوط الجوية الليبية عن الخدمة بعد تعرضها لأضرار ناتجة عن قصف مطار معيتيقة الدولي وسط طرابلس.

وقال مدير مكتب الإعلام بالخطوط الليبية "محمد قنيوة" لوكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ) إن "طائرة من نوع إيرباص 5A-LAU A330 تعرضت لسقوط شظايا بمقدمتها وفي أجزاء أخرى من بدنها، أدت لخروجها عن الخدمة، نتيجة حاجتها لصيانة خارج ليبيا قبل عودتها للعمل".

وأبدى قنيوة قلقه من نقص قطع الغيار في مخازن الخطوط الليبية، ما قد يؤخر أعمال الصيانة، وكذلك من استمرار تعرض أسطول طائرات الخطوط الليبية لإصابات نتيجة الوضع الأمني السيئ الذي تعيشه ليبيا منذ 2011، مؤكدا فقدان الخطوط الليبية 16 طائرة منذ منتصف عام 2014 وحتى الآن.

وتعرض مطار معيتيقة الدولي في الساعات الأولى من صباح اليوم لقصف بصواريخ "جراد".

واتهمت عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الوطني، قوات المشير خليفة حفتر بالوقوف وراء هذا الهجوم والهجمات التي سبقته والتي تكررت بشكل ملحوظ مستهدفة ذات المطار منذ اندلاع الحرب بين القوتين مطلع نيسان/ أبريل الماضي.

ونشر مكتب الإعلام التابع للعملية، عبر صفحته بموقع فيسبوك ، صورا تظهر جانباً من اثار الدمار الذي تسببت به الصواريخ، والتي أصابت مدرج المطار، وألحقت أضرارا ببعض السيارات وزجاج قاعة الانتظار، بالإضافة للطائرة المنكوبة. حسب الصور المعروضة.

وقالت عملية بركان الغضب ، التي تقود القتال ضد قوات الجيش الوطني على مشارف طرابلس، إن "الصواريخ سقطت على بعد أمتار من الطائرة المنكوبة"، مؤكدة "تزامن القصف مع وصول إحدى رحلات الحجاج الليبيين العائدين من مطار جدة، ما أدى لإصابة أربعة مواطنين من بينهم ثلاثة حجاج (إمرأة ورجلان) دخلوا إلى مستشفيات معيتيقة وطرابلس المركزي".

كما أفادت بـ"دخول 30 من الحجاج إلى المستشفيات بسبب حالات إغماء وارتفاع في معدلات الضغط والسكر نتيجة الهلع الذي صاحب القصف الصاروخي".

وقامت إدارة مطار معيتيقة بتعليق الرحلات في المطار وتحويلها لمطار مصراتة على بعد نحو 200 كيلومتر شرق طرابلس.

من جهته، أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ، في بيان له اليوم، قصف مطار معيتيقة، واتهم قوات حفتر باستهداف المطار بشكل متكرر.

وحمل المجلس الرئاسي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مسؤولية إظهار الحقيقة أمام مجلس الأمن، مطالبا إياها بـالايفاء بالتزاماتها واتخاذ اجراءات رادعة توقف هذه الاعتداءات، وألا تكتفي ببيانات لتطيب خواطر المتضررين ،حسبما جاء في البيان.

ويعتبر معيتيقة المطار الوحيد العامل في طرابلس بعد تدمير مطار طرابلس الدولي بشكل كامل وخروجه عن الخدمة أبان الحرب التي دارت عام 2014 في العاصمة الليبية.