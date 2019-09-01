ورشة عمل حول أهداف التنمية المستدامة ورؤية الشباب بمكتبة الإسكندرية

ينظم برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية التابع لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية ورشة عمل تحت عنوان "أهداف التنمية المستدامة ورؤية الشباب" في الفترة من 4 إلى 11 سبتمبر الجاري، بمركز المؤتمرات بالمكتبة.

تهدف الورشة إلى رفع وعي الشباب بأهداف التنمية المستدامة العالمية، وإبراز الدور المهم للشباب في تحقيقها، ومناقشة رؤى الشباب المختلفة حول كيفية تحقيق هذه الأهداف، وتأتي ضمن الأنشطة الموجهة لبناء قدرات الشباب التي ينظمها برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية، وهي برامج تهدف إلى تنمية القدرات العلمية والمعرفية في مجال التنمية المستدامة والتوعية البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية الموجهة للشباب المصري والإفريقي، وتعزيز النقاش، ورفع الوعي العام في مجال التنمية المستدامة.

ومن هذه البرامج، برنامج شباب من أجل بيئة مستدامة وفهم أفضل، الموجه لطلاب المدارس (من 13 إلى 18عامًا) منذ العام 2002 يوم السبت من كل أسبوع، وبرنامج رابطة شباب الصفوة الموجه لطلاب الجامعة أيام الأحد من كل أسبوع منذ العام 2006، وبرنامج رابطة شباب الصفوة الأفارقة الموجه إلى الطلاب الأفارقة الدراسين بالجامعات المصرية من خلال اللقاءات الأسبوعية يوم السبت من كل أسبوع منذ عام 2011.