 الفريق أسامة ربيع: نجاح تعويم ناقلة البترول وعودة حركة الملاحة بقناة السويس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الفريق أسامة ربيع: نجاح تعويم ناقلة البترول وعودة حركة الملاحة بقناة السويس

أميرة محمدين
نشر في: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 1:25 ص | آخر تحديث: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 1:26 ص

تمكنت هيئة قناة السويس من تعويم ناقلة البترول التى جنحت بالمجرى الملاحى للقناة عدة ساعات.

وأكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، فى بيان للهيئة، نجاح وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة في إنقاذ وتعويم ناقلة الوقود AFFINITY بحمولة ٦٤ ألف طن والتي جنحت بالكيلومتر 143 ترقيم قناة بسبب عطل فني بدفة السفينة تسبب في فقد القدرة على توجيه السفينة وجنوحها.

وأضاف البيان أنه فور وقوع الحادث تشكلت مجموعة عمل بقيادة رئيس الهيئة ومراقبي الملاحة والتنسيق مع مكتب تحركات بورتوفيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة والدفع بعدد 5 قاطرات وقسم الإنقاذ بالهيئة للتعامل السريع مع الموقف وتعويم السفينة وعودة حركة الملاحة بالقناة.
 

 

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