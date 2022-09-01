أفادت هيئة قناة السويس، بأنه لا يوجد ما يؤثر على حركة الملاحة البحرية، بعد جنوح ناقلة نفط تحمل علم سنغافورة، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «إكسترا نيوز» في خبر عاجل لها.

وجنحت مساء الأربعاء 31 أغسطس ناقلة نفط تحمل علم سنغافورة، طولها 252 مترا في قناة السويس، قريبا للغاية من نفق الشهيد أحمد حمدي.

وتعطلت الحركة في المجرى الملاحي، حيث توقفت حركة السفن المتواجدة بين البحيرات المرة وخليج السويس تماما.

وبدأت هيئة قناة السويس في بذل جهود حثيثة لتعويم الناقلة وإنهاء حالة التشحيط الواقعة حاليا لإعادة السير في المجرى بصورة طبيعية.