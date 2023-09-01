أستراليا تسجل أدفأ فصل شتاء على الإطلاق

أعلن مكتب الأرصاد الجوية في أستراليا اليوم الجمعة، أن البلاد سجلت أدفأ فصل شتاء بها على الإطلاق.

وذكر مكتب الأرصاد - عبر موقعه الإلكتروني - أن متوسط درجات الحرارة في الموسم من يونيو إلى أغسطس، ارتفع 1.53 درجة مئوية عن المتوسط في الفترة بين عامي 1961 و1990، وهو الأعلى منذ بدء تسجيل درجات الحرارة في 1910.

وانخفض معدل هطول الأمطار خلال فصل الشتاء في أنحاء أستراليا 4.2 بالمئة بالمقارنة مع متوسط الفترة بين 1961 و1990، غير أن المناطق الشمالية في ولاية أستراليا الغربية وكوينزلاند في الغرب ومناطق شاسعة في شمال وشرق البلاد الجنوبية لم تشهد ذلك.

وقال المكتب في وقت سابق إنه يرجح حدوث تغير في نمط الطقس بين سبتمبر ونوفمبر.