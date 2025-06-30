خوليت: حسام غالي أكبر إخفاقاتي

كشف رود خوليت، المدير الفني الأسبق لفينورد الهولندي تفاصيل فترته مع حسام غالي، لاعب الفريق حينها، وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي حاليًا.

وقال رود خوليت في تصريحات نقلتها شبكة جول العالمية: "لقد كنت مع لاعب واحد، وأعتقد أنه أكبر إخفاقاتي، ولعب أيضًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.. إنه حسام غالي".

وأضاف النجم الهولندي: "حسام غالي كان لديه كل شيء، كان قويًا، ولديه قفزة جيدة، وتقنية جيدة، ويمرر بشكل جيد.. لكنه أراد دائمًا القيام بخدعة مثل المرور بالكرة بين ساقي لاعبي الخصم".

وتابع: "كان يخسر الكرة في منتصف الملعب بسبب هذه المراوغة التي يريد القيام بها، وخسارة الكرة في هذا المكان لا يمكن تقبله، وقلت له لا يمكنك أن تفعل ذلك".

وأكمل: "لقد طالبته بأن يلعب الكرة أكثر قليلًا، وأن يلعب الكرة بشكل أسهل، قلت له أنت تحتاج للعب بشكل آمن، لكنه يقول لي إن اللعب بشكل آمن يكون للاعبين الآخرين وليس لي".

وواصل: "قلت لنفسي كيف يمكنني تغيير هذا الرجل؟ لذا تركت الكاميرا تتبعه في إحدى المباريات، وفي اليوم التالي، اتصلت به وبوكيل أعماله، وجئت بهما إلى مكتبي، وقلت لهما سنراقب ما رصدته الكاميرا".

واستطرد: "بعد 10 دقائق من مقطع الفيديو، قال لي أجل، لا يمكنني رؤية هذا الفيديو بعد الآن.. فقلت له هذه 10 دقائق فقط، أنا أتابع ذلك 90 دقيقة.. قلت أيضًا، أنت لا تفعل كل شيء بشكل سيء، بل تفعل الكثير من الأشياء الجيدة، لكن يجب أن تغير تلك الأمور.. لا يمكنك فعل مثل هذه الأشياء.. من فضلك، هل يمكنك تغيير ذلك من أجلي؟".

وأتم رود خوليت تصريحاته قائلًا: "لقد طلب منه وكيل أعماله ذلك أيضًا في هذه الجلسة، لكنه لم يتغير.. لقد رأيته بعد 10 سنوات في أحد فنادق لندن، لقد طُرد من جميع الفرق التي لعب لها.. قال لي آسف، ولكنها شخصيتي.. يمكن أن تمتلك كل شيء، لكنك لا تمتلك العقلية".