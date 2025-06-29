لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين: الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من السكر بحلول 2026

قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر على وشك الاكتفاء الذاتي من السكر؛ ما يؤمن احتياجاتها في واحدة من السلع الاستراتيجية المهمة للبلاد، الأمر الذي يمثل نقطة تحول مهمة في مسار تأمين الاحتياجات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز مستهدفات الأمن الغذائي، وضمان استقرار الأسواق المحلية.

وأضاف بشاي، في بيان له اليوم الأحد، أنه وفقًا لمجلس الوزراء، فلن تكون مصر بحلول مطلع عام 2026، بحاجة لاستيراد السكر، وخاصة أن إجمالي الأرصدة الحالية من السكر التمويني يكفي لمدة 13 شهرًا.

وأشار إلى أن مصر واحدة من أعلى الدول استهلاكا للسكر، إذ يستهلك الفرد في مصر سنويًا 51.4 كيلوجرام من السكر، أي ما يقرب من ضعف استهلاك المتوسط العالمي للفرد، بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأكد أن الاكتفاء الذاتي كان نتيجة عدد من الإجراءات الحكومية، على رأسها رفع سعر توريد البنجر (الشمندر) وقصب السكر، وتشجيع الفلاحين على زراعته وزيادة إنتاجية الفدان، مشيرًا إلى أن هناك اكتفاءً ذاتيًا من إنتاج السكر هذا العام، وأن مصر لن تكون بحاجة إلى استيراد السكر من الخارج بدءًا من العام المقبل.

وأوضح أن مصر تمتلك 16 مصنعًا لإنتاج السكر، وتعتمد على الاستيراد لتغطية الفجوة، حيث استوردت نحو مليون طن في عام 2024، وهو رقم قياسي بسبب أزمة النقص، مشيرًا إلى أن مصر تنتج ما بين 2.6 و2.8 مليون طن سكر سنويًا وتستهلك ما بين 3.3 و3.5 مليون طن، وبالتالي فإن مصر تعاني من فجوة في إنتاج السكر تتراوح بين 400 ألف طن و800 ألف طن سنويًا.

ولفت إلى أن السوق شهد أزمة في السكر، بلغت ذروتها في الربع الأخير من عام 2023 والربع الأول من عام 2024، حين قفز سعره لأكثر من الضعف وسط نقص في المعروض، ليبلغ سعر الكيلو نحو 55 جنيهاً، بعدما كان سعره في المتوسط 15 جنيهاً.

وأعلنت الحكومة في مارس 2025، تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي من السكر بلغت 81%، مع التأكيد على عدم الحاجة إلى الاستيراد بدايةً من 2026.

وخصصت الحكومة نحو 16 مليار جنيه لدعم محصول قصب السكر خلال عام 2025، بالإضافة إلى 7 مليارات جنيه للعمليات الصناعية، مع تحديد سعر استرشادي لطن القصب عند 2500 جنيه، وطَن بنجر السكر عند 2400 جنيه بدرجة حلاوة 16%.