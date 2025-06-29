فاروق فلوكس: عمري ما ندمت على عمل قدمته وبرفض أعمال العنف والبلطجة

قال الفنان فاروق فلوكس، إنه لم يندم على تقديم أي دور في حياته سواء في السينما أو المسرح أو الدراما، مؤكداً أنه راضٍ عن تلك الأدوار ويحبها للغاية كونه قدمها بصدق ولم يقدم عمل وهو لديه رفض من الداخل.

وتابع فاروق فلوكس، حديثه خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على قناة "صدى البلد 2" أنه كان يرفض تقديم أدوار العنف أو البلطجة ولم يقبل بتلك الأدوار لأنها عكس تركيبته الشخصية وليس لونه ولكنه كان مخاطرا في أدواره.

وعن مقارنته بالفنان توفيق الدقن ولماذا لم يقدم أدوار الشر مثله، قال: "هو لون وأنا لون تاني وبعيد عني".

وأوضح أنه على استعداد لطرح كتاب جديد يتناول فيه قصة حياته، ويحمل عنوان "الزمن وأنا"، وهو العمل الذي يحرص من خلاله على توثيق مشواره الطويل، بكل ما فيه من محطات فنية وإنسانية.

وتابع فاروق فلوكس: "الكتاب بحكي فيه عن كل حاجة بدايتي، علاقتي بزملائي الكبار زي فؤاد المهندس، وكمان علاقاتي بالجنس الآخر وكيف كنت أحب، فيه قصص رومانسية كتير".

وذكر أن هناك صحفيا ساعده في ذلك الكتاب حيث كان يسجل كلامه في الهاتف ويسرد له ما حدث معه، وفي اليوم التالي يكتب ما قاله "فلوكس".