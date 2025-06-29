قناة إسرائيلية: خلافات بين الجيش ونتنياهو حول مواصلة الحرب في غزة

قالت "القناة 12" العبرية، مساء الأحد، إن خلافات تسود الاجتماع بين القيادة العسكرية والسياسية في إسرائيل بخصوص مواصلة الحرب في قطاع غزة.

وذكرت القناة العبرية، اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي يعارض احتلال غزة بالكامل ويوصي بإبرام صفقة تبادل.

وذكر المصدر ذاته أن رئيس الأركان قال في نقاش أمني إن "الجيش أخضع حماس فعلا في حين قال نتنياهو إن ذلك لم يحصل وعلى العملية العسكرية أن تستمر".

من جهتها، أفادت "القناة 13" العبرية بأن مسئولين كبار في إسرائيل يصفون الأيام المقبلة بـ"المصيرية" ويتحدثون عن "فرصة ذهبية" لا تتكرر.