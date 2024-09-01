نائب محافظ القاهرة يتفقد مجمع أحياء شمال العاصمة ويستمع لمطالب المواطنين

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، جولة ميدانية، لتفقد المركز التكنولوجى النموذجى لخدمة المواطنين بمجمع الأحياء والذى يتضمن أحياء شبرا والساحل وروض الفرج والشرابية، وذلك بحضور المهندس حمادة رزق، رئيس حى روض الفرج، لمتابعة انضباط وانتظام سير العمل بالمجمع.

وأكد فوزى، اليوم الأحد، على متابعة وفحص كل الطلبات المقدمة من المواطنين وإنجازها فى التوقيتات المحددة وعلى رأسهم ملف التصالح على مخالفات البناء والانتهاء من استيفاء كل الأوراق لإنهاء الإجراءات فى إطار اللوائح والقوانين المنظمة.

ووجه نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية بتسريع معدلات الأداء وتيسير الإجراءات على المواطنين، موضحًا أنه استمع للمواطنين للتأكد من تقديم كل التيسيرات المقدمة لهم أثناء استقبال وتأدية الخدمة بشكل حضارى من جميع العاملين بمجمع الأحياء، شمال محافظة القاهرة.