أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، اليوم الاثنين، تسارع وتيرة نمو الاقتصاد التركي خلال الربع الثاني من عام 2025.

وكشفت البيانات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8ر4% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2025، مقابل ارتفاع بلغ 3ر2% في الربع الأول من العام.

وعلى جانب الإنفاق، ارتفع استهلاك الأسر بنسبة 1ر5% خلال الربع الثاني من عام 2025، مقابل 6ر1% في الربع الأول من العام، كما تسارع نمو تكوين رأس المال الثابت الإجمالي بنسبة 8ر8 % على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام، مقارنة بـ 8ر1% في الربع السابق.

في المقابل، تراجع الإنفاق الحكومي بنسبة 2ر5% على أساس سنوي مقارنة بالعام الماضي.

وأظهرت البيانات أن الطلب الخارجي كان سلبيا، حيث ارتفعت الواردات بشكل حاد بنسبة 8ر8% في حين سجلت الصادرات زيادة بطيئة بلغت 7ر1 %.

وسجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 6ر1% على أساس فصلي، خلال الربع الثاني، مقارنة بنمو بنسبة 7ر0% في الربع المنتهي في مارس الماضي.