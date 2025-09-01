منتخب مصر يكشف سبب استبعاد إمام عاشور

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حدد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، سبب قرار الجهاز الفني بقيادة حسام حسن باستبعاد إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي.

قال إبراهيم حسن عبر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة أن إمام عاشور تم استبعاده بسبب عدم اكتمال تعافيه من إصابته في الكتف.

وأضاف أن نفس الأمر يسري على ثلاثي الأهلي، ياسر إبراهيم ومحمد شكري وياسين مرعي، وكذلك ثنائي بيراميدز، مصط وأعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قائمة الفراعنة للتوقف الدولي لشهر مارس.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب قائمة الفريق مساء الأحد استعدادا لخوض مباراتي إثيوبيا بالقاهرة، وبوركينا فاسو خارجها في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشهدت قائمة منتخب مصر انضمام عمرو الجزار مدافع البنك الأهلي لأول مرة، بينما عاد مهند لاشين لاعب وسط بيراميدز لأول مرة منذ كأس أمم أفريقيا الأخيرة.

ويعتلي منتخب مصر قمة المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، متفوقا بخمس نقاط عن وصيفه، بوركينا فاسو.