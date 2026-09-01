روسيا ترد على مزاعم غربية بشأن محطة الضبعة النووية في مصر

ردت وزارة الخارجية الروسية على ما وصفته بـ«المزاعم الغربية» بشأن مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر، والتي نشرتها صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية، معتبرة أن الحملة تستهدف تشويه صورة روسيا كشريك في مجال الطاقة النووية.

وقالت الخارجية الروسية في بيان، نقله موقع «روسيا اليوم» الإخباري، إن وسائل إعلام غربية تروّج لما وصفته بادعاءات «كاذبة ولا أساس لها» بشأن سلامة التقنيات النووية الروسية، كما تزعم أن تعاون الدول مع موسكو في هذا المجال قد يهدد سيادتها في قطاع الطاقة.

ونوهت أن ما نشرته صحيفة «بوليتيكو» يتضمن اتهامات لشركة «روساتوم» الحكومية الروسية بوجود أوجه قصور في تنظيم أعمال البناء بالمحطة، ومحاولة للإيحاء بوجود خلافات بين القاهرة والمقاولين الروس بشأن تنفيذ الالتزامات التعاقدية.

وربطت الخارجية الروسية توقيت نشر التقرير بإعلان مصر خططًا لبناء مفاعلين إضافيين في محطة الضبعة بمشاركة روسية، معتبرة أن التقرير يهدف إلى الإضرار بمشروع التعاون النووي بين البلدين.

وفي المقابل، أشارت الوزارة إلى أن الجانب المصري رفض ما ورد في التقرير، موضحة أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أكدت أن أعمال إنشاء محطة الضبعة تسير وفق المعايير الدولية للسلامة النووية، فيما نفت شركة «روساتوم» الاتهامات الواردة في التقرير.

وأكدت الخارجية الروسية أن محطة الضبعة مشروع تقني متقدم يُنفذ باستخدام تقنيات نووية حديثة، بما في ذلك أنظمة متطورة للسلامة، مستشهدة بتقدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية للكفاءات والحلول التي تقدمها روسيا في مجال الطاقة النووية.

وأضافت أن موسكو ترى في التعاون النووي مع الدول الشريكة وسيلة لتعزيز أمنها وسيادتها في مجال الطاقة، منتقدة في الوقت نفسه المحاولات الغربية لعرقلة تطوير الطاقة النووية السلمية في دول أخرى.