محكمة أمريكية تطلب استمرار مداولات هيئة المحلفين لحسم مسئولية ليندسي كلانسي عن قتل أطفالها

طلبت محكمة أمريكية من هيئة المحلفين في قضية ليندسي كلانسي، المتهمة بقتل أطفالها مواصلة المداولات، بعد أن أعلنت الهيئة أنها لا تستطيع التوصل إلى قرار بالإجماع في القضية.

واستمرت مداولات هيئة المحلفين، اليوم الثلاثاء، لليوم الرابع للوصول إلى حكم بشأن ما إذا كانت كلانسي مسئولة من الناحية الجنائية عن قتل أطفالها الثلاثة في منزلها بولاية ماساشوسيتس عام 2023.

ولا تنفي كلانسي، أنها خنقت أطفالها الثلاثة، ولكنها دفعت ببراءتها من التهمة على أساس انتفاء مسئوليتها الجنائية، فيما يقول محاموها إنها كانت تعاني من ذهان ما بعد الولادة عندما قتلت أطفالها، كورا، وداوسون، وكالان كلانسي، في منزل الأسرة بمدينة دوكسبري الساحلية في ولاية ماساتشوستس في يناير 2023.

ويرتبط هذا الاضطراب النفسي النادر بالتوتر، والحرمان من النوم، والتغيرات الهرمونية التي تعقب الولادة.

وأفاد الادعاء، بأن كلانسي خططت لعمليات القتل، وكانت تدرك أن أفعالها خاطئة، ويتعين على هيئة المحلفين تحديد ما إذا كانت مسئولة جنائيا عن الجريمة التي ارتكبتها.