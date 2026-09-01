أستراليا تسجل أدفأ شتاء منذ بدء تسجيل البيانات عام 1910

تسجل أستراليا، أدفأ شتاء على الإطلاق، في الوقت الذي شهدت فيه أوروبا صيفًا شديد الحرارة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأسترالية، اليوم الثلاثاء، أن ولايات فيكتوريا ونيو ساوث ويلز وتسمانيا شهدت أدفأ شتاء لها منذ بدء تسجيل البيانات عام 1910.

وشهد متوسط درجة الحرارة ارتفاعًا بمقدار 1.45 درجة مئوية عن الفترة بين عامي 1961 و1990 على مستوى البلاد، وهو ثالث أعلى متوسط مسجل لهذا الوقت من العام.

وفي سيدني، المطلة على الساحل الشرقي، كانت درجات الحرارة في كثير من الأحيان أقرب إلى أجواء الربيع.

ونقلت صحيفة "الجارديان" الأسترالية عن سايمون جراينجر عالم المناخ في هيئة الأرصاد الجوية، قوله إن متوسط درجة الحرارة بلغ 15.3 درجة مئوية، وهو مستوى معتدل ولطيف.

وكان الرقم القياسي السابق، البالغ 15 درجة مئوية، تم تسجيله عام 2013.

كما سجلت ملبورن والعاصمة كانبرا درجات حرارة مرتفعة بشكل استثنائي.

ووفقًا لخبير الأرصاد الجوية، من المرجح أن تستمر درجات الحرارة فوق معدلاتها المعتادة خلال فصل الربيع الأسترالي، الذي بدأ في الفترة الحالية.