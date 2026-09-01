﻿﻿الأعلى للآثار: موقع البالون الثابت بالأهرامات خارج نطاق العقد المُبرم مع أوراسكوم

قال محمد عبد البديع، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، إن هناك عقدا ساريا مع شركة أوراسكوم لتقديم وتشغيل الخدمات بمنطقة الأهرامات منذ عام 2018، مؤكدا أن كل التزامات العقد تسير على ما يرام.

وأضاف خلال برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" أن المجلس أجرى دراسة بشأن عرض شركة "تشريف" والشركة الفرنسية لتشغيل البالون الثابت في الهرم، مؤكدا أن المجلس الأعلى للآثار "رأى قولا واحدا بما لا يدعو مجال للشك أن النشاط ليس ضمن أنشطة أوراسكوم، كما أن النطاق الجغرافي المحدد بالخريطة المرفقة بملحق العقد ليس من ضمنها المكان الجغرافي المُقام عليه حاليا نشاط البالون".

وشدد على التزام المجلس بالحفاظ وصون العقود القانونية كونه جهة حكومية، لا يمكنها الإخلال بالشروط القانونية الواردة في العقود، مؤكدا أن النطاق الجغرافي للبالون ليس ضمن نطاق العقد المبرم مع أوراسكوم، وكذلك الأمر بالنسبة إلى النشاط.

وتطرق إلى الموقف التنفيذي للمشروع، مؤكدا أن التعاقد حدث وبدأ التشغيل التجريبي للبالون الثابت، الإثنين، للتأكد من كل إجراءات السلامة والأمور الفنية قبل التشغيل الكامل.

ويُعد مشروع البالون الثابت، الأول من نوعه في محيط المنطقة، ويتيح مشاهدة الأهرامات ومعالمها من منظور مختلف، ومن المقرر أن يرتفع البالون إلى 150 مترًا فوق سطح الأرض، في رحلة تستغرق نحو 15 دقيقة، تتيح للزائر مشاهدة بانورامية مميزة لمنطقة أهرامات الجيزة ومحيطها.

وأعلنت شركة أوراسكوم، أنها تحتفظ بكامل حقوقها القانونية والتعاقدية المنصوص عليها في العقد المبرم مع المجلس الأعلى للآثار، كما تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات التي يكفلها لها العقد والقانون لحماية حقوقها ومصالحها.

وقال مروان حسين، العضو المنتدب لمجموعة شركات أوراسكوم للاستثمار القابضة، إن الموقع الذي تم تشغيل مشروع البالون الثابت يقع ضمن نطاق المشروع محل التعاقد بين شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات والمجلس الأعلى للآثار، ومن ثم فإن أي أنشطة أو إجراءات يتم تنفيذها داخل هذا النطاق يجب أن تتم وفقًا للأطر والالتزامات التعاقدية المنظمة، وبالتنسيق المسبق مع الشركة والجهات المعنية.