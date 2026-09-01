مباحثات أوروبية تركز على أوكرانيا والشرق الأوسط في أيرلندا

من المقرر أن يجتمع وزراء دفاع وخارجية الاتحاد الأوروبي في ويكلو، جنوب العاصمة الأيرلندية دبلن، لإجراء مباحثات تركز على أوكرانيا والشرق الأوسط.

وبعد اجتماعهم على مأدبة عشاء يوم الاثنين، من المقرر أن يبحث وزراء الدفاع صباح الثلاثاء دعم التكتل لأوكرانيا.

ومن المتوقع أن تتركز المباحثات على تنفيذ قرض المساعدات الذي تبلغ قيمته 90 مليار يورو (104 مليارات دولار) والذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لكييف، وتقديم مزيد من الدعم للقوات المسلحة الأوكرانية، إلى جانب تعزيز التعاون بين الصناعات الدفاعية في أوكرانيا والاتحاد الأوروبي.

ويتوقع أن يبحث وزراء الدفاع أيضا الأهمية المتزايدة للفضاء في مجال الدفاع الحديث، والوضع في الشرق الأوسط، مع التركيز على لبنان والأمن البحري.

ومن المقرر أن يصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى ويكلو مساء الثلاثاء، قبل أن يعقدوا مباحثات يوم الأربعاء بشأن تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا.

ومع تزايد الاحتياجات المالية لكييف، من المتوقع أن تعود إلى جدول الأعمال مسألة كيفية التعامل مع نحو 210 مليارات يورو من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في الاتحاد الأوروبي بموجب العقوبات.

ومن المتوقع أيضا أن يبحث وزراء الخارجية فرض المزيد من العقوبات على موسكو بسبب حربها ضد أوكرانيا.

وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، من المرجح أن تركز المباحثات على الوضع الأوسع في المنطقة والأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وكذلك بحث إمكانية فرض عقوبات بسبب معاملة إسرائيل للفلسطينيين.