دعا الدكتور يوسف بطرس غالي، الخبير الاقتصادي الدولي ووزير المالية الأسبق، إلى فتح الأجواء المصرية أمام شركات الطيران العالمية، قائلا: "افتح السماوات المصرية للطيران العالمي، افتح الطيران الداخلي".

واستشهد خلال برنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، بتجربته الشخصية أثناء دراسته في مدينة بوسطن الأمريكية، مشيرا إلى أن شركة "إيسترن إيرلاينز" كانت تسيّر رحلة كل ساعة إلى نيويورك بتذاكر زهيدة تتراوح بين 30 إلى 50 دولارًا دون اشتراط حجز مسبق.

وأضاف أن تطبيق هذا النموذج في مصر سيضاعف أعداد السياح 10 مرات، من خلال تسيير رحلات داخلية كل ساعة بين القاهرة ومطارات الأقصر، وأسوان، وشرم الشيخ، والغردقة، وبالتالي يتيح للمواطن والسائح قضاء رحلات يومية سريعة والعودة مساء، بدلا من النظام الحالي المقيد برحلتين أو ثلاث رحلات يوميا.

وتابع: "مصر للطيران تحتاج إلى دعم، افتح لإيزي جيت، ونماذج الطائرات التي تقطع تذكرتها وأنت فوق في الهواء.. تذكرة السفر من القاهرة إلى الأقصر 15 ألف جنيه هل يعقل؟".

وأرجع الخطوط الجوية الإثيوبية التي تحتل المركز الأول في قارة إفريقيا رغم تواضع الإمكانات الاقتصادية لبلادها؛ لكونها دخلت في شراكة مع شركة "KLM" الهولندية التي تتولى إدارتها وتشغيلها وضخ الأموال فيها، قائلا: "إثيوبيا الحقيرة اللي مش لاقية تاكل المركز الأول!" حسب قوله.

وأكد أن مصر تمتلك "ميزة جبارة" في التوقيت الراهن تتمثل في شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "إحنا عندنا ميزة جبارة في الفترة دي، عندنا رئيس جمهورية ما بيخافش ياخد القرار.. استغلوا دي! أي واحد اشتغل في الاقتصاد في مصر، كان يبقى مناه الأول والأخير أن يبقى عنده رئيس لما يروح يعرض عليه الحاجة، ويقول له هنعمل 1، 2، 3، ويقتنع، ياخد القرار وميهموش".

وأشار إلى عمله مع خمسة رؤساء وزراء في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، قائلا: "رئيس الجمهورية بحق كان همه الأول والأخير محدودي الدخل، الطبقة الكادحة، أي سياسة تقترحها، يقول لك: هتبقى آثارها تحت إيه؟ لو في أي همسة أثر، يقول لك: لا".

وعلق على تصريحاته السابقة التي قال فيها إن رفع الأسعار حاليا يدفع ثمنه الرئيس مبارك الذي رفض مقترحه برفع الدعم عن البنزين، قائلا: "الناس افتكرت إن أنا لما قلت كدة كنت بنتقد، وأنا مكنتش بنتقد، دي سياسة، وكانت جاية من خوفه على الطبقة الفقيرة، أي سياسة صحيحة هي السياسة الوسط، لا تمد أوي ولا تحجب أوي، أبحث عن وسط مريح تمشي فيه".