إدانة زعيم عصابة سابق بتدبير مقتل مغني الراب الأمريكي توباك شاكور

بعد نحو 30 عاما من مقتل مغني الراب الأمريكي توباك شاكور، أُدين زعيم عصابة سابق يدعى دوان ديفيس بتدبير عملية قتله.

وأدانت هيئة محلفين في لاس فيجاس يوم الاثنين ديفيس / 63 عاما، / وحملته مسؤولية مقتل مغني الراب عام 1996.

كان توباك شاكور أحد أكثر مغني الراب تأثيرا ونجاحا في تسعينيات القرن الماضي، ولا يزال أحد أبرز رموز موسيقى الهيب هوب. وباع المغني، المعروف بأغانٍ شهيرة، ملايين التسجيلات حول العالم.

كان مغني الراب، البالغ من العمر 25 عاما آنذاك، قد أُصيب بالرصاص داخل سيارة في لاس فيجاس في 7 سبتمبر 1996، وتوفي في المستشفى بعد ستة أيام.

ولا يُتهم ديفيس بإطلاق النار بنفسه. بل يرى الادعاء العام أن الزعيم السابق لعصابة الشوارع "ساوث سايد كومبتون كريبس" هو العقل المدبر وراء الهجوم المميت. ووفقا للادعاء، فقد دبر عملية الانتقام وحصل على السلاح. وبموجب قانون ولاية نيفادا، يمكن أيضًا إدانة الشخص بالقتل إذا ساعد شخصًا آخر على ارتكاب الجريمة.

وأُلقي القبض على زعيم العصابة السابق في لاس فيجاس عام 2023، ووُجهت إليه تهمة القتل باستخدام سلاح فتاك. ودفع ببراءته أمام المحكمة.