وزير الطيران: نطرح 11 مطارا للإدارة والتشغيل والتطوير وليس بيع مطارات مصر

كشف الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عن مستجدات ملف طرح إدارة المطارات للقطاع الخاص، وذلك بعد فتح باب التقدم أمام التحالفات والشركات الراغبة في التأهل لعملية الطرح لاختيار الشريك الاستراتيجي لإدارة وتشغيل وتطوير مطار الغردقة الدولي.

وقال خلال برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" إن مطار الغردقة جرى اختياره كمشروع تجريبي، لافتا إلى أن الوزارة تعكف حاليا بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي مؤسسة التمويل على إعداد أكثر من سيناريو لطرح إدارة المطارات.

وأشار إلى إمكانية أن يكون طرح الإدارة في صورة "حزم مجمعة" بدلا من طرح كل مطار بشكل منفرد، موضحا أن الخطة تستهدف تقسيم كل المطارات المستهدفة البالغ عددها 11 مطارا إلى أكثر من حزمة لطرح كل حزمة على حدة.

وبشأن المرحلة الحالية لمطار الغردقة، نوه إلى انتهاء مرحلة طلب التأهل، لافتا إلى تقدم 10 تحالفات وشركات كبرى تضم ما بين 25 إلى 26 من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجالات إدارة المطارات، والتمويل، والتشييد والبناء.

ولفت إلى الإعلان الرسمي عن تلك التحالفات في مدينة العلمين الجديدة الأسبوع المقبل، مشيرا إلى إعداد القائمة المختصرة تمهيدًا للطرح الكامل للمطار.

ونوه أن الشركات المؤهلة ستستغرق نحو 6 أشهر لتقديم عروضها حتى الوصول لمرحلة الترسية النهائية، مشددا: "هذا الطرح بهدف الإدارة والتشغيل والتطوير وليس بيع المطارات المصرية".

ورد على تخوفات المستثمرين بقطاع السياحة من ترك تحديد رسوم الخدمات الأرضية في يد شركة الإدارة الخاصة خشية رفعها وإضعاف القدرة التنافسية للسياحة المصرية.

وأشار إلى أن ممثلي قطاع السياحة ووزير السياحة يوصون بهذه التوصية، مؤكدا أنها "تؤخذ بالتأكيد في الحسبان" لكون منظومتي المطارات وشركات الطيران تعملان وتخدمان هدفا أساسيا واحدا هو دعم وتنمية السياحة.

وأوضح أن مصر تضم حاليا 19 شركة طيران مصرية، ويوجد في خطة الانتظار نحو 6 شركات طيران جديدة في مراحل التوثيق المختلفة تضم رجال أعمال وسياحة، مؤكدا أنها ستمثل إضافة كبيرة لقطاعي الطيران والسياحة في مصر.