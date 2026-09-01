قال عمر رضوان رئيس البورصة، إن بدء التداول في البورصة يمكن أن يتم عبر صناديق الاستثمار المرخصة والخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.

ولفت خلال تصريحات على برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الإثنين، إلى الفرق بين الادخار والاستثمار، موضحًا أن الادخار يقصد به حفظ المال، بينما يشير الأخير إلى تشغيل المدخرات لتكوين ثروة.

وأضاف أنه يمكن تداول الأسهم ذات المخاطر المرتفعة، والسندات وأذون الخزانة ذات العوائد الثابتة، داخل البورصة.

وأكمل: «البورصة فيها كل حاجة من الأدوات المختلفة فيما يتعلق بالعائد المتوقع مقارنة بدرجة المخاطر الموجودة في هذه الأداة».

ونصح المبتدئين باستثمار مبالغ منخفضة تدريجيًا وتوزيعها على مختلف الأدوات تقليلًا للمخاطر مع التوجه للاستثمارات طويلة الأجل.