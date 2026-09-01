السيسي يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مصر، في إطار العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تجمع البلدين.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن زيارة الرئيس الصيني إلى مصر تأتي في إطار الحرص المتبادل على تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير أوجه التعاون المشترك بين القاهرة وبكين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن مباحثات الرئيسين تتناول متابعة تنفيذ اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة المبرم بين مصر والصين عام 2014، بما يسهم في دفع مسيرة التعاون بين البلدين، وتعزيز الاستثمارات والمشروعات المشتركة، بما يحقق المصالح المتبادلة للشعبين المصري والصيني.

كما تتضمن المباحثات التشاور وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به مصر والصين في دعم الأمن والاستقرار وتعزيز التعاون الدولي.