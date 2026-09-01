نقيب الأطباء يطالب بمجانية الولادة بالمستشفيات الحكومية: تجاوز الـ 2000 جنيه يدفع للولادات المنزلية الخطرة

قال الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، إن خدمات الولادة الطبيعية تقدم مجانًا داخل المستشفيات الجامعية فقط، وليس في جميع المستشفيات الحكومية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الإثنين، أن الخدمات الصحية داخل المستشفيات الحكومية تقدم منذ نحو عامين، برسوم يُستثنى من دفعها التابعين لمنظومة التأمين الصحي، أو الحاصلين على قرارات علاج على نفق الدولة، وذلك بعد صدوراللائحة الأساسية للمنشآت الصحية رقم 75 لسنة 2024.

وطالب بعدم تطبيق هذه اللائحة على حالات الولادة، لتأثيرها على انخفاض إقبال السيدات على الولادة داخل المستشفيات الحكومية، لتجاوز تكلفتها 2000 جنيه، معلقًا:«الولادة حق لكل سيدة مقدرش أقول لها لو معكيش فلوس روحي اولدي في حتة تانية».

وشدد عبدالحي على ضرورة توفير الولادة الآمنة مجانًا للسيدات المصريات، محذرًا من مخاطر الولادة المنزلية التي تتم دون إشراف طبي، خاصة مع احتمالية حدوث نزيف مفاجئ متعدد الأسباب.

واعتبر عبدالحي أن العودة للولادة المنزلية مرة أخرى، ترجعًا عما حققته الدولة خلال آخر 10 سنوات بوصول نسبة الولادت التي تتم تحت إشراف طبي إلى 97%.

وأشاد عبدالحي بمعايير اعتماد المنشآت الصحية صديقة الأم والطفل، التي أعلن عنها الدكتور خالدعبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم، مستدركًا أن الحديث عنها يجب أن يتم بعد توفير أساسيات الولادة بالمستشفيات ومنها مسكنات الآلام بأنواعها المتعددة.



وأطلق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم، معايير اعتماد المنشآت الصحية صديقة الأم والطفل، بهدف تعزيز جودة وأمان الرعاية المقدمة للأمهات والأطفال، وترسيخ الممارسات الطبية القائمة على الأدلة العلمية.