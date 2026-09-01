البورصة: أكثر من 445 ألف مستثمر جديد في البورصة حتى أغسطس 2026

قال عمر رضوان رئيس البورصة، إن حساب العائد اليومي للبورصة يتم عبر قياس مؤشرات منها EGX 30 الذي يقيس أداء أعلى 30 شركة مدرجة يوميًا، وEGX 70، وEGX 100.

ولفت خلال تصريحات لبرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الإثنين، إلى نمو مؤشر EGX 30 بأكثر من 30% منذ بداية العام، بعدما ارتفع بنحو 40% خلال 2025، بينما نما مؤشر EGX 70 بما يتراوح بين 65% و70% منذ بداية 2026.

وأضاف أن عدد المستثمرين الجدد حتى أغسطس 2026 تجاوز الـ445 ألفًا، بزيادة أكثر من 1.5 ضعفًا عن المسجلين في 2025، والتي قدّرت أعدادهم بنحو 299 ألفًا.

وأشار إلى أن رغم تأثر البورصة بالاضطرابات العالمية، إلا أن التحسن الذي يشهده الاقتصاد المصري خفف من هذه التأثيرات، لافتا إلى تسجيل احتياطي النقد الأجنبي لأعلى مستوياته عن 55 مليار دولار، وتحسن دخل قناة السويس والعائدات السياحية، بالإضافة إلى سياسة سعر الصرف المرن التي اعتمدها البنك المركزي، والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة مع بداية الحرب الإيرانية الأمريكية مارس الماضي، حسب تصريحات رضوان.

وأكمل: «الأسواق العالمية في الأسهم بتتحسن.. ومصر من ضمن الأسواق العالمية اللي بتتحسن إحنا في وضع جيد جدًا».