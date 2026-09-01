رئيس البورصة: عبارة «أنا خسرت كل فلوسي في البورصة» اشتهرت في أفلام الأبيض والأسود ولا تعكس الواقع اليوم

قال عمر رضوان رئيس البورصة، إن عبارة «أنا خسرت كل فلوسي في البورصة» اشتهرت في الأفلام القديمة (الأبيض والأسود)، ولا تعبر عن الواقع حاليًا.

وأضاف خلال تصريحات على برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الإثنين، أن البورصة المصرية تأسست منذ 140 عامًا، وبدأت كبورصة سلع وليس أسهم، والتي ارتبطبت بالعقود الآجلة ذات المخاطر والربح المرتفع.

وأشار إلى ضرورة توزيع المحفظة الاستثمارية، بين الأسهم، وسندات وأذون الخزانة، والذهب، والعقارات، مضيفًا أن بناءها مرتبط بالفئة العمرية للمستثمر، حيث يمكن لصغار السن تحمل نسبة أعلى من المخاطرة.

وأشار إلى أن الأدوات المالية الجديدة وصناديق الاستثمار المتنوعة المتوفرة في البورصة، تمكن صغار المستثمرين من الاستثمار في مختلف المجالات ومنها الذهب والعقار بمبالغ بسيطة، حسب تصريحات رضوان.

