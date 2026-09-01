أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، بأن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قال خلال قمة شنغهاي، إنه من الواضح أن انتهاك الولايات المتحدة لالتزاماتها قوبل برد متناسب من إيران، ولكن إذا عادت الولايات المتحدة إلى التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم، فإن إيران سترد بالمثل على الفور.

ومن جهته، صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن "من بين القضايا التي طُرحت في جميع الاجتماعات مذكرة تفاهم إسلام آباد، وهي مذكرة تفاهم وقّعها رئيسا البلدين، وانتهكت من قبل الولايات المتحدة"، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وتابع عراقجي: "على الولايات المتحدة أن تفي بالتزاماتها وتلتزم ببنود مذكرة التفاهم؛ عندها فقط يمكننا الخروج من هذا الوضع، لأن جميع الدول حريصة على إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن".

وأردف: "أوضحنا أن الحل واضح ومحدد تمامًا؛ على الولايات المتحدة أن تفي بالتزاماتها والاتفاقية التي وقّعها رئيسها. عندها فقط يمكن وضع كل شيء على المسار الصحيح".

الجدير بالذكر أن القمة الـ26 لرؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون (إس سي أو) قد بدأت أمس الاثنين، وتختتم أعمالها اليوم الثلاثاء، في مدينة بيشكيك عاصمة قرغيزيستان، حيث تتولى قيرغيزستان الرئاسة الدورية للمنظمة لعام 2026.

وتعقد القمة تحت شعار «25 عامًا على منظمة شنغهاي للتعاون: معًا من أجل السلام والتنمية والازدهار المستدام».