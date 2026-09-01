إيران: لدينا ما يكفي من العملات الأجنبية رغم العقوبات

قال محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تمتلك احتياطيات كافية من العملات الأجنبية على الرغم من العقوبات الأمريكية، وذلك بعد ‌أن قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن طهران «ترد بعنف» لأنها تخسر الحرب الاقتصادية.

ونقلت وكالة «تسنيم» للأنباء شبه الرسمية، عن همتي، قوله إن البنك المركزي مستعد لضخ ما يصل إلى ملياري دولار في سوق الصرف الأجنبي، لتهدئة التقلبات التي ⁠شهدتها في الآونة الأخيرة.

وأضاف: «أقول لرئيس الولايات المتحدة إن إيران تمتلك عملات (أجنبية) ولديها ما يكفي منها».

ويبدو أن تعليقاته تهدف إلى طمأنة الأسواق بعد أن أشار مسئولون إيرانيون، من بينهم الرئيس مسعود بزشكيان، إلى الصعوبات المتزايدة التي يواجهها الاقتصاد في ظل العقوبات والحصار البحري الأمريكي.

وقال همتي، إن البنك المركزي يواصل تحصيل مستحقات بالعملات الأجنبية ولديه احتياطيات محلية بالإضافة إلى موارد أخرى، لكن لا يمكن الكشف عن ‌تفاصيلها.

وتابع: «أقول للشعب بكل صدق إن إدارة الأوضاع الاقتصادية وسبل العيش أصبحت صعبة، لكن الانهيار لم يحدث قط ولن يحدث أبدا. هذه الادعاءات ليست سوى حرب نفسية، وسوف تهدأ الأمور قريبا».

وهوت العملة الإيرانية إلى مستوى قياسي ⁠متدن في أغسطس، متجاوزة المستوى النفسي البالغ مليوني ريال مقابل الدولار، في حين بلغ معدل التضخم السنوي 66 بالمئة في يوليو.

وقال بيسنت ⁠أمس الاثنين، إن إيران تأخذ العقوبات الأمريكية على محمل الجد و«ترد بعنف لأنها تتكبد خسائر اقتصادية».

وتعتمد واشنطن بشكل متزايد على الضغط ⁠الاقتصادي في محاولة لإجبار طهران على تلبية مطالبها، وحذر بيسنت، من أن الذين يجرون معاملات تجارية مع إيران قد يواجهون عقوبات أمريكية.