شهيد ومصابون بقصف للاحتلال غرب مدينة غزة

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استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون، يوم الثلاثاء، في سلسلة غارات إسرائيلية غربي مدينة غزة.

وأفاد مراسل وكالة «صفا» باستشهاد طفل على الأقل، وإصابة آخرين، جراء القصف الإسرائيلي في محيط منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة.

وذكر أن غارات جوية إسرائيلية استهدفت محيط منطقة الكتيبة جنوب غربي مدينة غزة، وسط سماع أصوات إطلاق نار وانفجارات متتالية.

وتزامن ذلك بالتزامن مع أصوات اشتباكات عنيفة في محيط المنطقة، وسط حديث شهود عيان عن وجود قوات خاصة في المكان.

وأوضح أن طائرات مسيّرة إسرائيلية «كواد كوبتر» تُلقي قنابل في محيط منطقة الكتيبة.

ولفت إلى أن الطيران المسير الإسرائيلي حلّق على ارتفاع منخفض في أجواء غربي مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق قنابل دخانية وصوتية.

وصباح اليوم، نفذت قوات الاحتلال عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع.

وأشار مراسل الوكالة إلى إصابة ثلاثة مواطنين، بينها واحدة خطيرة لطفلة بنيران جيش الاحتلال شرقي دير البلح وسط القطاع.

وقال إن آليات الاحتلال أطلقت النار شرقي خان يونس جنوبي القطاع.

وذكر أن آليات عسكرية إسرائيلية متوغلة جنوب شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع أطلقت عددًا من القنابل الدخانية والمتفجرة في محيط شارع الباطون جنوب شرقي المدينة بالتزامن مع عمليات هندسية في منطقتي أبو العجين ووادي السلقا.

ولفت إلى أن مدفعية الاحتلال استهدفت المناطق الشرقية من مخيم البريج وسط القطاع.

وذكر أن الآليات الإسرائيلية أطلقت النار بشكل مكثف شرقي مدينة غزة، فيما أطلقت الزوارق الحربية النار في بحر شمالي المدينة.

وأوضح أن آليات الاحتلال أطلقت نيران رشاشاتها بكثافة تجاه المناطق الشرقية لبلدة جباليا شمالي القطاع.

وفي جنوبي القطاع، أفاد المراسل بإطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية شرقي خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف غربي مدينة رفح.

وفي السياق، أفادت لجان الصيادين الفلسطينيين بأن بحرية الاحتلال اعتقلت 10 صيادين قبالة شواطئ مدينة غزة.