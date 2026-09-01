يلتقي منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة مع نظيره التونسي، اليوم، الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، في ديربي عربي مرتقب ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة للسيدات، المقامة حاليًا في كينيا، حيث تنطلق المباراة في الرابعة مساءً.

وتقام بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للسيدات في كينيا خلال الفترة من 23 أغسطس وحتى 5 سبتمبر 2026، بمشاركة 16 منتخبًا من أبرز منتخبات القارة، وتمثل البطولة محطة مهمة في طريق التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، حيث يتأهل بطل أفريقيا مباشرة إلى الأولمبياد.

وحجز منتخب مصر مقعده في الدور ربع النهائي بعدما حقق الفوز على بوروندي بثلاثة أشواط دون رد في دور الـ16، ليواصل مشواره في البطولة بنجاح ويحجز مكانه بين أفضل ثمانية منتخبات في القارة.

وكان منتخب مصر قد حقق العلامة الكاملة خلال دور المجموعات، بعدما تغلب على منتخبات بوركينا فاسو والسنغال وأوغندا، ليحسم صدارة المجموعة الثانية.

في المقابل، تأهل المنتخب التونسي إلى الدور ربع النهائي بعدما حقق الفوز على مالي بثلاثة أشواط دون رد، ليضرب موعدًا مع منتخب مصر في مواجهة عربية خالصة، يسعى خلالها كل منتخب لحجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي ومواصلة المنافسة على اللقب الأفريقي.

وجاءت قائمة منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة المشاركة في بطولة أفريقيا كالتالي:

دعاء محمد، دانة شوقي، تقي مدحت، نور ياسين، سارة أمين، مريم متولي، ندى معوض، زينة العلمي، آية خالد، داليا المرشدي، ندى مرجان، مي غزال، ندى وليد، حبيبة زعتر.

ويقود المنتخب المصري المدير الفني عماد نوار.

ويسعى منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة إلى التتويج باللقب الأفريقي في هذه النسخة، من أجل تحقيق هدفه بالتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، إلى جانب المنافسة على بطاقة التأهل إلى بطولة العالم.