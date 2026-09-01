ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات نيبال والصين إلى أكثر من 1000 شخص

أعلنت السلطات، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة قتلى الفيضانات الكارثية التي ضربت نيبال والصين تجاوزت الألف شخص، بينما واصلت فرق الإنقاذ جهودها للوصول إلى المناطق والتجمعات السكانية التي عزلتها الكارثة.

وأعلنت هيئة إدارة الكوارث في نيبال، اليوم الثلاثاء، تسجيل 987 حالة وفاة في البلاد، فيما لا يزال 3916 شخصا في عداد المفقودين، بينهم 583 أجنبيا.

وفي الصين، أفادت السلطات في أحدث حصيلة لها، أمس الأول الأحد، بمقتل 16 شخصا جراء الكارثة.

وبدأت الكارثة يوم الأربعاء الماضي بسلسلة من الأحداث في مناطق مرتفعة من جبال الهيمالايا، حيث تسبب انهيار كتلة جليدية إلى اندفاع كميات ضخمة من الصخور والجليد ومياه الذوبان إلى الوديان التي تقع أسفلها، مما أدى إلى فيضانات عارمة في المناطق المنخفضة.

وقال علماء يدرسون صور الأقمار الاصطناعية إن الانهيار يبدو أنه نجم عن انهيار الصخور الصلبة الموجودة أسفل نهر جليدي في منطقة الهيمالايا.

وكان الانهيار الصخري شديد القوة إلى درجة أنه سجل كحدث زلزالي بلغت قوته 2ر5 درجة.